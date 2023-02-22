صورة المفقود عصام أبو خليل..تعميم من قوى الامن

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صــدر عــــن المديريـّة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود:

عصام جريس أبو خليل (مواليد عام 1956، لبناني)

الذّي غادر منذ حوالى /5/ أيّام منزله الكائن في الحدت، ولم يَعُد لغاية تاريخه. مع العلم أنّه يعاني من اضطرابات عصبيّة.

لذلك يُرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر بعبدا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 921740-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.