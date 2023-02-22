"ميقاتي مهتمّ بعدّ المسيحيين"... ردّ قاس من المؤسسة المارونية!

A + A -

علقت "المؤسسة المارونية للانتشار"، على حديث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس في مقابلته التلفزيونية عن "أن نسبة المسيحيين تبلغ 19.4% من اللبنانيين"، وقالت في بيان:"نستغرب أن يصدر عن دولته هذا الكلام ، فيما أظهرت الانتخابات الأخيرة في العام 2022 أن نسبة المسيحيين في القوائم الانتخابية تناهز الـ34.42% وأن نسبة المقترعين المسيحيين من مجمل المقترعين ليست بعيدة عن هذه النسبة"، وتساءلت عن "سبب اهتمام الرئيس ميقاتي بعدّ المسيحيين بدلا من أن يصب جهوده على الأمور التي تخفف من نزيف الهجرة الذي يطال جميع اللبنانيين، ولاسيما بؤر البؤس حيث يدفع الناس أموالا طائلة لركوب زوارق الموت".

وختمت:"ما يجب أن يقلق دولة الرئيس أعداد النازحين وولاداتهم المتزايدة باطراد، بما يهدد هوية لبنان الكبير الذي يعاني أصلا من فساد الحكام وانهيار مقومات الدولة وتنامي ظاهرة اللادولة".