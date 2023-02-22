منها لبنان.. هزات متتالية تضرب دول الشرق الأوسط

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شهدت عدة دول في منطقة الشرق الأوسط، صباح الأربعاء، هزات أرضية متتالية، دون أن تخلف أي إصابات.

العراق

بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع":

سجلت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، حدوث هزة أرضية، صباح الأربعاء، بقوة 4.5 درجة في محافظة نينوى شمالي البلاد.

الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 10:09:12 بالتوقيت المحلي وتبعد 39 كيلومترا جنوب غربي قضاء الحضر من محافظة نينوى.

تم الشعور بالهزة من قبل المواطنين في مكان الحدث بشعور متفاوت".

لم ترد أي خسائر تذكر.



لبنان

وفق المعهد الأورومتوسطي لرصد الزلازل بلبنان:

ضربت الهزة شرق البحر المتوسط قبالة الساحل الجنوبي للبلاد.

بلغت قوة الهزة 4.2 درجة، على مقياس ريختر.

شعر بعض سكان المناطق الساحلية اللبنانية بالهزة لليوم الثاني على التوالي.

فلسطين

حسب وكالة الأنباء الفلسطينية:

ضربت الهزة شمالي البلاد واستمرت 10 ثوان.

بلغت قوتها 4.2 درجة، على مقياس ريختر.

الهزة ضربت على عمق 18 كم، شرق البحر الأبيض المتوسط.

المواطنون من مختلف محافظات الضفة الغربية شعروا بالهزة.

إيران

وفق وكالة "إرنا" الرسمية:

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر قرية "درز" في محافظة فارس جنوب غرب البلاد.

وقع الزلزال في الساعة الرابعة و41 دقيقة من فجر اليوم الأربعاء في عمق 11 كم من الأرض.

وقعت الهزة على مسافة 113 كيلومترا من شمال غربي بندر عباس في جنوب البلاد.

لم يتسبب الزلزال في درز لارستان في وقوع أي إصابات.

وتأتي هذه الهزات المتتالية بعد الزلزال المدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير الجاري.

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في خسائر بشرية جسيمة (أكثر من 47 ألف قتيل في البلدين)، كما أدى إلى تدمير آلاف المباني، بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى.