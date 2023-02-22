"أعلى" معدلات التضخم في العالم... إليكم مرتبة لبنان!

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احتلت روسيا المرتبة الـ52 في تصنيف دول العالم من حيث نمو الأسعار، وبلغ معدل التضخم في روسيا العام الماضي 11.9%، وشملت قائمة الدول التي تشهد أعلى معدلات التضخم دولتين عربيتين.



وجاء ذلك بحسب دراسة أعدتها وكالة "نوفوستي" ونشرتها اليوم الأربعاء.



وتشهد دول في الوقت الحالي تضخما مكونا من رقمين أو حتى ثلاثة أرقام في ظل سياسة العقوبات التي يتبعها الغرب ضد روسيا والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة ما أجج الأسعار.

وسجل أعلى معدل تضخم في زيمبابوي (243.8%) وفنزويلا (234%) ولبنان (122%)، فيما جاءت الأرجنتين في المرتبة الرابعة بأعلى معدلات التضخم في العالم والذي بلغ 94.8%.



في حين حل السودان في المرتبة الخامسة حيث سجل 87.3%، ومن ثم جاءت تركيا في المرتبة السادسة بنسبة 64.3%، وبعدها سريلانكا 59.2%.



وتشمل المراكز العشرة الأولى سورينام (54.6%) وغانا (54.1%) وهايتي (48.3%)، وفقا للدراسة.