المرصد الاوروبي: جمعية المصارف تأخذ اللبنانيين رهائن والتعويل على الدور الذي تقوم به القاضية عون

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ثمّن المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان اللجوء الى القانون الذي أقره مجلس النواب والمتعلّق بسرية المصارف للتمكن من معرفة حقيقة التحويلات التي ادت الى الكارثة الاقتصادية الحالية. واكد المرصد ان هذا القانون واضح وهو يشير في المادة ب منه ان السرية المصرفية لا تطبق بالنسبة الى رؤساء وأعضاء مجالس ادارة المصارف ومدرائها التنفيذيين ومدققي الحسابات الحاليين والسابقين.

وأكد المرصد ان التعويل هو على القضاء النزيه والدور الذي تقوم به مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون في هذه القضية والتي تسعى الى تطبيق القانون في وقت يقف الجميع سداً منيعاُ منعاً لتطبيقه في محاولة واضحة لحماية منظومة الفساد.