وزير الصحة الإماراتي من اللاذقية: سنواصل دعم سورية بكل ما نستطيع

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الوطن السورية: حط وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس في مطار اللاذقية أمس برفقة وفد طبي على متن طائرة محملة بـ46 طناً من المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال.

العويس الذي تفقد خلال زيارته محافظة اللاذقية وعدداً من المواقع المتضررة في جبلة، أكد أن الزيارة إلى سورية تأتي بتوجيه مباشر من رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، لمتابعة الاحتياجات الصحية مباشرة من الميدان السوري، ودراسة الوضع بشكل عام.

وبعد زيارته لعدد من المصابين جراء الزلزال في مشفى الشهيد إبراهيم نعامة الوطني بجبلة برفقة وزير الصحة حسن الغباش ومحافظ اللاذقية عامر هلال والقائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق السفير عبد الحكيم النعيمي، قال العويس: «ما مرّت به سورية ليس تحدّياً خاصاً بها ونحتاج لموقف إنساني أكثر من أي اتجاه آخر، بأن يتفق الجميع تجاه هذه الكارثة التي ألمَّت بالمنطقة ليكون الجميع أنموذجاً متميزاً برفع البلاء عن الإنسان».

وأشار إلى وجود كثير من دول العالم والدول العربية في الميدان السوري للمساهمة في رفع البلاء عن سورية، لافتاً إلى أن الإمارات مستمرة بتقديم الدعم لسورية.

وأضاف الوزير الإماراتي: «نحن والسوريون شعب واحد، وهناك تواصل مستمر لمساعدة أشقائنا في سورية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، وبمتابعة مباشرة من وزير ديوان الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان لتأمين الاحتياجات الصحية والطبية المباشرة»، مشيراً إلى تشكيل فريق إماراتي من الأطباء والمهندسين والفنيين المختصين في الأجهزة الصحية لدراسة الوضع الحالي ودعم الأشقاء في سورية بكل ما تستطيع الإمارات تقديمه ليس لهذه المرحلة فقط بل للمراحل المقبلة.

وأشار العويس إلى جهود الكادر السوري في القطاع الصحي الذين يواجهون التحديات، قائلاً: «بلا شك أمر مُحزن لكن مفرح بالوقت نفسه ما نراه من طاقات شابة تواجه كل التحديات بقوة وجرأة، منوّهاً باللحمة القوية بين السوريين لإكمال التحدي».

وأردف بالقول: إن هذا التحدي ليس لسورية فقط لكن للإنسانية جمعاء ولا بد أن تكون مواقف الدول كلها إنسانية، ونرى موقفاً موحداً تجاه هذا التحدي الإنساني الكبير على مستوى العالم.

من جهته، قال وزير الصحة حسن الغباش: إن التعاون بين سورية والإمارات في قطاع الصحة ليس لحظياً ولطالما تم العمل لما فيه من تأمين الخدمة الصحية المناسبة للمواطنين وفقاً لتوجيهات قيادتي البلدين، متوجهاً بالشكر لدولة الإمارات قيادة وشعباً، مشيراً إلى أهمية التعاون بين البلدين واستمراره والارتقاء به.

وشملت جولة وزير الصحة الإماراتي أيضاً، زيارة موقع فرق الإنقاذ الإماراتية التي عملت على المساهمة في عمليات الإنقاذ جراء الزلزال الذي ضرب المحافظة في السادس من الشهر الجاري.