عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 شباط 2023

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الأخبار: البحرين: مملكة التوحّش... والتطبيع

التمديد لإبراهيم: الأمر لميقاتي

مآثر الحاكم: عندما أهدى سلامة 400 مليون دولار لسليم صفير



الديار: تعطيلان رئاسي وتشريعي والآتي أعظم... المجتمع الدولي «ينفض يديه» من لبنان

الانفجار الكبير يقترب ومحاوره حاضرة بقوة... البلاد على فالق مالي ــ معيشي خطر

الصراع القضائي ــ المصرفي يتفاقم... والمودعون يهدّدون بحراك موجع مرتقب !



نداء الوطن: انهيار المصارف و"القرض الحسن"... خطر داهم على تصنيف لبنان دولياً

ميقاتي عن بن سلمان: لن نساعد لبنان طالما "حزب الله" يتآمر علينا في اليمن

اللواء: المصارف تعاود العمل قبل نهاية الشهر.. والإشتباك مع «القضاء العوني» تدميري!

ميقاتي يؤكد عودة الودائع إلى أصحابها.. والتمديد لإبراهيم في دائرة المخرج القانوني





البناء: بايدن من بولندا لمزيد من السلاح لأوكرانيا… ووديعة سعودية بمليار دولار لليمن تبشر بحلحلة / بوتين: متفوقون عسكرياً وقادرون اقتصادياً… نعلق ستارت حتى تعديلها مع الناتو مجتمعاً ميقاتي يغازل القوات بوجه التيار: حل قريب لإضراب المصارف… وقضية السعودية هو اليمن

الجمهورية: حراك حكومي لإستيعاب أزمة المصارف

النهار: جلسة حكومية "طارئة" على وقع "الاهتزازات" والتأزم



?l'orient le jour: En 2023, le retour d’Assad dans le giron arabe