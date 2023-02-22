أسرار الصحف ليوم الأربعاء 22 شباط 2023

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تقول مصادر خليجية إن إعلان السعودية عن وديعة بمليار دولار في المصرف اليمني المركزي تعني أن التفاهم حول التسوية مع أنصار الله قد نضجت وأن من ضمنها تأمين سداد الرواتب للعاملين في الأسلاك الحكومية، خصوصاً أن ما قاله وزير الخارجية السعودية في دافوس وميونيخ يؤكد اتجاه التسوية



خفايا

قال مصدر دبلوماسي إن ما يتم تسريبه عن اجتماع باريس الدولي الإقليمي حول لبنان لجهة تبني ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون كان بالون اختبار تمّ تعطيله بخطاب الأمين العام لحزب الله حول معادلة الفوضى والحرب، وعادت الاتصالات الى معادلة الرئيس التوافقي والتسليم بشراكة حزب الله.



اللواء: أسرار

همس

شبّه دبلوماسي غربي الانقسام في البلد بالانقسام الحاد قبل الانتخابات النيابية عام 2005، ولكن من دون جهود للخروج من مأزق الحرب الأهلية، التي طوى الاتفاق الرباعي صفحتها.



غمز

انحصرت علاقة تيار خارج من السلطة بحزب حليف، عبر الاتصال بقيادي معني واحد، لا غير!



لغز

ينتظر سكان العاصمة من القيِّمين على مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تفسيراً: لماذا هذا الانقطاع المستمر للمياه عن أحياء العاصمة منذ أكثر من أسبوع، ما دام التيار الكهربائي يعمل أكثر من 4 ساعات تغذية للمنازل؟!



نداء الوطن: خفايا

علم أنّ راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم، سيلتقي اليوم الأربعاء رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية وذلك في إطار جولته على المسؤولين المسيحيين موفداً من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي.

تظهر التسريبات أنّ بعض الصرّافين يردّد الكلام نفسه خلال التحقيقات وكأنّ هناك كلمة سرّ موحّدة تجمعهم أو أنهم كانوا مستعدّين لتلك التوقيفات.

يؤكد قياديون في تيار بارز أن هناك أزمة تمويل تضرب تيارهم وتمنعهم من تقديم خدمات على غرار بقية القوى الفاعلة في حين يربط البعض الآخر الأمر بالإستعداد للمرحلة المقبلة بعد فسخ تحالفات كانت تساندهم مادياً.