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نداء الوطن: توسع "القرض الحسن" على أنقاض المصارف... وافتتاحها مؤخراً 4 فروع جديدة

22
FEBRUARY
2023
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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

بحسب مصادر مصرفية، "توسع مؤسسة القرض الحسن على أنقاض المصارف وافتتاحها مؤخراً 4 فروع جديدة حتى وصل عدد فروعها الى 31، خصوصاً أنّ هذه المؤسسة تمارس الإقراض والإيداع والرهن". وقدرت المصادر تسليفاتها بنحو 20% من إجمالي التسليفات الباقية في ذمة القطاع الخاص والممنوحة من القطاع المصرفي.

 

ففي موزاة توسع مؤسسة "القرض الحسن"، كان القطاع المصرفي ومنذ بداية الأزمة يقفل فروعاً بالمئات في الداخل والخارج، ويسرح الموظفين بالآلاف. فذلك التوسع، بحسب مصادر رقابية، "مقلق جداً، لأنّ أعمال القرض الحسن، بما في ذلك ماكينات السحب الآلي، تجري خارج أي رقابة، ولا تتقيّد بقانون النقد والتسليف، وثمة شكوك كثيرة حول تسرّب أموال من تلك الأعمال الى النظام النقدي العام مع إمكان تحويل أموال إلى الخارج أو استقبال تحويلات عبر أسماء أفراد وشركات رسمية في تأسيسها وأعمالها الظاهرية".

 

ويقدّر عدد عملاء القرض الحسن بشكل مباشر وغير مباشر بنحو 500 ألف، والمقصود بـ"غير المباشر" هو التسرّب إلى متعاملين في الاقتصاد عموماً بمختلف قطاعاته.

 

والمقلق للجهات الدولية يكمن في أنّ "هوية المتعاملين مع القرض الحسن غير معروفة لدى الجهات الرقابية المحلية". كما أشارت المصادر إلى "رهونات الذهب" مقابل القروض، وتعاملات أخرى بالذهب كما يحصل ربما في تعاملات إيرانية عبر الحدود لتجاوز العقوبات.

نداء الوطن
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