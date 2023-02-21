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هذا ما أعلنه رئيس بلدية القرقف العكارية...بعد اختفاء الشيخ الرفاعي!

21
FEBRUARY
2023
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أصدر رئيس بلدية القرقف - عكّار، الشيخ يحيى الرفاعي، بياناً تناول فيه قضية اختفاء ابن البلدة الشيخ أحمد شعيب الرفاعي منذ يوم أمس من دون معرفة أي معلومات عن مصيره. 


وقال البيان: "بعد مرور أكثر من 24 ساعة على خروج الشيخ أحمد شعيب الرفاعي من منزله في بلدة القرقف وانقطاع التواصل معه دون معرفة الأسباب، وأمام حالة الخوف والقلق التي تعيشها عائلته الصغيرة والكبيرة في ظل هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، ندعو الدولة بكل أجهزتها إلى العمل وبشكل سريع للكشف عن مصير الشيخ أحمد وتثبيت حالة الأمن والطمأنينة في نفوس الجميع، كما ندعو الجميع الى التكاتف والوحدة والتحلي بروح المسؤولية من أجل هذه القضية التي تعني الجميع لأنها تتعلق بأمنهم واستقرارهم. سائلين الله تعالى اللطف وتفريج الكروب". 

وكانت منطقة عكّار ضجّت منذ يوم أمس بخبر اختفاء الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، الذي غادر منزله عصراً حيث فقد الاتصال به لاحقاً.

وكلف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان يجري القاضي الشيخ خلدون عريمط وبالتعاون مع مفتي عكّار الشيخ زيد بكار زكريا إجراء الإتصالات مع كافة المرجعيات الأمنية والسياسية من أجل كشف مصير الشيخ أحمد شعيب الرفاعي. 

 إلى ذلك، أجرى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اتصالاً بالمفتي عبد اللطيف دريان  حيث تباحث واياه بقضية اختفاء الشيخ احمد شعيب رفاعي، وقد تبيّن أنّ الشيخ احمد رفاعي ليس موجوداً عند اي من الأجهزة الأمنية، واتفق المفتي دريان مع جعجع على متابعة القضية حتى جلاء كل ملابساتها وعودة الشيخ رفاعي سليماً سالماً الى اهله وناسه.
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