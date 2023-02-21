ثنائي مطلوب بجرائم عدّة في قبضة الجيش!

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صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه، بيانٌ جاء فيه, "بتاريخ 21 / 2 / 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صيدا المواطنَين (م.ف.) و(م.خ.) كون الأول مطلوباً بموجب عدة مذكرات توقيف بجرائم: إطلاق النار على محطة وقود، نقل أسلحة حربية من بيروت إلى الحوش – صور لمصلحة أحد المطلوبين، قيادة سيارة بلوحة مزورة، التجول من دون أوراق ثبوتية، حيازة أسلحة وذخائر".

وضبطت في حوزة الثاني, "مسدساً وبندقية حربية وعدداً من المماشط".

ووفق البيان, "سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".