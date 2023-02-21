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ميقاتي يعلنها 48 ساعة لفك اضراب المصارف!

21
FEBRUARY
2023
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أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أنّه يسعى لحلّ أزمة إضارب المصارف، لافتاً إلى أنّه سيتمّ فكّ الإضراب خلال 48 ساعة.

وقال ميقاتي في حديث لبرنامج "الرئيس" عبر "الجديد": "أسعى لحلّ أزمة اضراب المصارف وإن شاء الله سيتم فك الاضراب خلال 48 ساعة ونؤكّد على حماية القطاع المصرفي لإعادة انتعاش لبنان".

وأضاف ميقاتي: "لم أندم على تكليفي بتشكيل الحكومة ولكن لا أتمنى ولا أسعى للعودة إلى رئاسة مجلس الوزراء".

وتابع: "لم أتدخل بالقضاء والقاضية غادة عون إدعت على المصارف من دون الاستماع إليهم".

 

وقال: "سألت في الاجتماع الأمني اذا كان من يحرق المصارف من المودعين وبالتأكيد هناك محرك لهم للإخلال بالأمن".

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