نقيب الأفران: سعر ربطة الخبز سيبقى مرهوناً بسعر الصرف

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اعلن رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور، في بيان، أن "الطوابير الموجودة على ابواب الافران وانقطاع الخبز عن أغلب المحلات والسوبرماركت في الضاحية الجنوبية يعود الى نقص مادة الطحين لديها". مشيرا الى ان "الحصص التي توزع لها من وزارة الاقتصاد لم تعد تلبي حاجة السوق والمواطنين وذلك بسبب تهافت الناس على الخبز الابيض المدعوم وترك كل انواع الخبز من الاسمر والتنور والمرقوق لارتفاع سعره الجنوني بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار".

وقال: "طالبنا المعنيين بزيادة ١٥بالمئة لأفران الضاحية وبعض افران منطقة بيروت وجبل لبنان لحل أزمة النقص ولم نلق آذانا صاغية".

واعتبر سرور أن "حل الأزمة يكمن في تأمين حاجة الأفران من النقص او خفض سعر صرف الدولار لتتراجع اسعار منتوجات الافران الاخرى حتى يستطيع المواطن شراءها بدل الخبز الابيض المدعوم".

وعن ارتفاع سعر ربطة الخبز قال: "يعود الامر لارتفاع سعر صرف الدولار ولتسعير مادة الطحين على دولار ٧٥٠٠ ليرة"، مضيفا "بما أن ٧٥ بالمئة من مكونات ربطة الخبز مدولر سيبقى ارتفاع وانخفاض سعر ربطة الخبز مرهونا بسعر صرف الدولار".