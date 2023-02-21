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عزل المنطقة ومواد قابلة للاشتعال...ما الذي يحصل في الناعمة

21
FEBRUARY
2023
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كشف وزير البيئة ناصر ياسين للـLBCI أن مواد قابلة للاشتعال موجودة في المعمل المشتعل في الناعمة وسنعزل المنطقة وإبعاد الناس عنها والخطر الاساسي من المواد الكيماوية في الطوابق السفلة

وكان قد شب حريق في معمل "كونكورد" للأدوات الكهربائية في منطقة الناعمة - الشوف، وقد أظهرت صور ولقطات فيديو تصاعد ألسنة الدخان الأسود في سماء المنطقة. 

وأعلن الدفاع المدني في بيان، أنّ "عناصره تعمل في هذه الأثناء معززة بسلالم الإنقاذ على إنقاذ 20 عاملا محاصرين على سطح المعمل في الناعمة".

وافادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان سيارات الاسعاف نقلت 5 عمال من معمل "كونكورد" حالاتهم لا تدعو الى القلق، وهم اصيبوا بضيق تنفس واختناق، بإستثناء حالة واحدة. 
 
وتستمر الجهود لانقاذ 7 عمال آخرين محاصرين على السطح، بالقرب من خزان المياه.

وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بأنّه "بناء على توجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، أرسل قائد فوج الإطفاء العقيد ماهر العجوز قوة من فوج إطفاء بيروت إلى منطقة الناعمة للمؤازرة في عمليات إخماد الحريق الكبير المندلع في معمل كونكورد للأدوات الكهربائية في منطقة الناعمة".

 
 

ولاحقاً، أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بأنّه "باشر رجال فوج إطفاء بيروت فور وصولهم الى منطقة الناعمة عملية إخلاء الموظفين المحتجزين على سطح معمل كونكورد للادوات الكهربائية بعد أن تصاعدت ألسنة اللهب التي نشب عنها سحب الدخان المتصاعد مما جعلهم يهرعون الى سطح المبنى للاحتماء".

 
 
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