الجيش الإسرائيلي يواصل تعدياته على الأراضي اللبنانية... اليكم ما يحصل جنوبا!

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أفادت قناة "الجديد" بأن الجيش الإسرائيلي، يواصل تعدياته على الأراضي اللبنانية، عند الحدود الشمالية في منطقة الجليل، بإقتلاعه أشجاراً حرجية وسندياناً معمّراً عند الخط الأزرق، خلال قيامه بأعمال تجريف واسعة، وتنظيف محيط السياج المعدني من الأشواك والشجيرات، وتثبيت أسلاك شائكة جديدة، في ظل حماية عسكرية من قوة مؤللة معادية ودباباتي ميركافا، مما استدعى إستنفاراً للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل"، وتدخل فريق الإرتياط الدولي لتبريد الأجواء.
وتأتي هذه الأشغال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، في إطار خطة تحصين الحدود الشمالية في منطقة الجليل، وبناء حاجز ردع مناسب، إزاء مخاطر الواقع الأمني على الحدود، والإهمال الإسرائيلي الخطير لهذا السياج أمام "العدو الأول" لإسرائيل، كما وصفه رئيس الأركان السابق غادي إيزينكوت، والخشية من حرب محتملة مع حزب الله، بعد أن أدركت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أن حزب الله قادر على الوصول إلى خط الحدود بسهولة، واختراق السياج القديم المتهالك، بخاصة وأن لديه خطة إقتحام كاملة للمستوطنات والقواعد العسكرية في الجليل، بمئات المقاتلين باتت معروفة، على الرغم من السيطرة على الأنفاق وتدميرها.