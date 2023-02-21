الجيش الإسرائيلي يواصل تعدياته على الأراضي اللبنانية... اليكم ما يحصل جنوبا!

وتأتي هذه الأشغال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، في إطار خطة تحصين الحدود الشمالية في منطقة الجليل، وبناء حاجز ردع مناسب، إزاء مخاطر الواقع الأمني على الحدود، والإهمال الإسرائيلي الخطير لهذا السياج أمام "العدو الأول" لإسرائيل، كما وصفه رئيس الأركان السابق غادي إيزينكوت، والخشية من حرب محتملة مع حزب الله، بعد أن أدركت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أن حزب الله قادر على الوصول إلى خط الحدود بسهولة، واختراق السياج القديم المتهالك، بخاصة وأن لديه خطة إقتحام كاملة للمستوطنات والقواعد العسكرية في الجليل، بمئات المقاتلين باتت معروفة، على الرغم من السيطرة على الأنفاق وتدميرها.