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محاضرة توعوية لقوى الأمن الداخلي حول التكنولوجيا الرقمية في خلدة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار العمل المستمرّ الذّي تقوم به قوى الأمن الداخلي في مجال التوعية حول التكنولوجيا الرقميّة ومخاطر استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ألقى النقيب المهندس أيمن تاج الدين أحد ضبّاط مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة، محاضرة توعويّة في مجمّع دوحة المبرّات التربوي/ مبرّة الإمام الخوئي – مدرسة الأبرار في خلدة، شرح فيها المخاطر وأسالب الحماية الواجب اتبّاعها، كما فنّد دور قوى الأمن في هذا المجال”. ‏‏‏‏‏‏