"تفعيل مسار عودة النازحين وإيجاد بلد بديل للبعض"... حجار التقى الممثّل الجديد للمفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان

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إستقبل وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار الممثّل الجديد للمفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان السيد إيفو فريجسن بهدف التعارف وتحديد آلية العمل مع المفوضيّة للتنسيق في ملف النازحين السوريين الدقيق والاستراتيجي.

خلال اللقاء، شدّد حجّار على ضرورة أن يكون التنسيق متواصل وفعّال ومبني على خططٍ ومقاربات واضحة وإجتماعات تنسيقيّة دوريّة، بهدف تفعيل مسار العودة الطوعيّة للنازحين السوريين من جهة وإيجاد بلد بديل للبعض منهم من جهةٍ أخرى والإستجابة السريعة لحاجات النازحين والفئات الأكثر هشاشة من المجتمع المضيف، في ظلّ التدهور الإقتصادي غير المسبوق الذي نعيشه في لبنان.