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بالفيديو- النائب اللبناني-الكندي زياد ابو لطيف ينوّه بنجاح مواطنته كريستا ماريا ابو عقل في البرلمان الكندي

21
FEBRUARY
2023
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مرة جديدة تسجل الشابة اللبنانية كريستا ماريا ابو عقل، سابقة فريدة من نوعها في كندا، فبعد استحواذها اعجاب لجنة حكم برنامج ذا فويس (The Voice) بنسخته الكندية La Voix Québec وانضمامها الى فريق كورنيه (Corneille)، ها هي اليوم تطل عبر البرلمان الكندي في مداخلة للنائب اللبناني الاصل زياد ابو لطيف الذي تحدث عن اعجابه بما قدمته هذه المهاجرة الشابة في البرنامج، محتفيًا بنجاحها وتألقها بغنائها باللغتين العربية والفرنسية معتبرًا نجاحها هذا جزء من مستقبل بلادنا الأم الموسيقي وتاريخنا الطويل في هذا البلد الرائع.

وفي خطابه في البرلمان الكندي الذي تزامن مع العمل على اقرار القانون المتعلق بإعلان شهر نيسان من كل عام، شهر التراث العربي، اعتبر ابو لطيف الشابة الواعدة بموهبتها الاستثنائية قيمة مضافة لكندا ككل كونها تمثل الصورة الحقيقية للشباب المهاجر من خلال الموسيقى العربية التي تجيدها واتقانها أصول العزف والغناء بأكثر من لغة ومما قاله: “في الشهر المنصرم، شاهدت كريستا ماريا التي ولدت مثلي في لبنان، تقدم عرضًا في البرنامج التلفزيوني الناطق باللغة الفرنسية La Voix Québec، عبر محطة TVA Nouvelles، تغني باللغتين العربية والفرنسية، فهذه الشابة ذات العشرين عاما فقط هي حالة موسيقية فنية لا يستهان بها”.

وأضاف: “لقد تشرفت بلقاء اسرة كريستا ماريا قبل اربع سنوات عندما وصلت الى مونتريال، وقد كان من دواعي سروري ان أرى نجاح كريستا ماريا الذي يعدّ جزء من مستقبل وتاريخ موسيقانا في كندا”.
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