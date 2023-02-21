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موظفون من القطاع العام اللبناني شاركوا في برنامج ماجستير الشراء العام الدولي في جامعة روما

21
FEBRUARY
2023
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أعلن معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، في بيان "في إطار سعيه إلى تعزيز القدرات الوطنية في الشراء العام، يتيح لدفعة جديدة من العاملين في القطاع العام اللبناني المشاركة في برنامج الماجستير الدولي في الشراء العام الذي توفره جامعة روما تور فرغاتا، وهو من البرامج الرائدة المعترف بها دوليا.

واختارت الجامعة من بين المرشحين الذين قابلتهم لجانها الأكاديمية خمسة مشاركين لبنانيين للعام الأكاديمي 2022 -2023، هم من العاملين في الشراء العام في وزارة الاتصالات ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومجلس الانماء والأعمار ومستشفى طرابلس الحكومي وبلدية بنواتي، وقد حصلوا جميعهم على منح دراسية من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الداعم لهذا البرنامج الدولي.

وينضم المشاركون الخمسة إلى 19 لبنانيا سبق أن شاركوا في الأعوام السابقة في هذا البرنامج الذي يتولى تيسيره معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي منذ عشر سنوات.

وقد نظم المعهد لقاء تنسيقيا الأسبوع الفائت مع المشاركين لشرح تفاصيل البرنامج والأمور التنظيمية ذات الصلة.
يذكر أن هذا الجهد يأتي في سياق عمل المعهد على تكوين رأسمال بشري متخصصي وعالي الكفاءة في الشراء العام لدعم تطبيق القانون الجديد الرقم 244/2021، والمساهمة في تنفيذ المسار الاصلاحي للسنوات المقبلة".

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