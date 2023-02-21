حميه بحث مع كاستالدو في المشاريع المتعلقة بالمرافق: اعدنا تفعيل مرفأ بيروت وحان وقت اعادة اعماره

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إستقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في مكتبه، النائب الايطالي المستقل في البرلمان الاوروبي والعضو في لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الفرعية للدفاع والامن في البرلمان الاوروبي فابيو كاستالدو، وتناولا المشاريع المتعلقة بالمرافق العامة، منها: مرفأ بيروت، مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت وسكك الحديد، وبحثا في الثروة النفطية والغازية الواعدة في المياه الاقتصادية الخالصة للبنان.

كاستالدو

وتحدث كاستالدو، فقال: “انا صديق للبنان ومتابع عن كثب لاوضاعه واوضاع المنطقة”، وأكد استعداده “لحث دول الاتحاد الاوروبي على مساعدة لبنان”.

حميه

وشكر الوزير حميه النائب كاستالدو، وقال: “بالنسبة الى مرفأ بيروت، هناك 3 أبعاد، اولها، يعنى بتفعيل العمل في المرفأ وثانيها يعنى بالإصلاحات وثالثها يتعلق بإعادة الاعمار. ففي المرحلة الأولى، انصب عملنا على البعدين الأولين، فالتفعيل يزيد من ايراداته ويجلب الاستثمارات، بينما الاصلاحات هي بمثابة السند القانوني لتشجيع المستثمرين، اما البعد الثالث المعني بإعادة الاعمار، نؤكد اننا منفتحون على التعاون والاستثمارات من الدول الاوروبية كافة، سواء في المرفأ او المطار او سكك الحديد، وابوابنا مفتوحة امام كل الذين قدموا وعوداً للبنان بإعادة اعمار المرفأ على كل الصعد والاشكال”.

وسأل كاستالدو عن “امكانية ربط سكك الحديد بعد احياء مشروعها مع تركيا عبر سوريا”، فأكد له حميه أن “المشاريع التي نقوم بها على صعيد الوزارة، نأخذ فيها بعين الاعتبار مصلحتنا الوطنية، وكذلك التغييرات الجيوسياسية في المنطقة”، وشدد على ان لبنان “يتمتع بموقع جغرافي متميز علينا الاستفادة منه لصالح خزينة الدولة وهذا موضوع اساسي نعمل عليه”.

وتطرق كاستالدو ايضاً الى الثروة النفطية والغازية الواعدة في لبنان نظراً لما لها من دور ايجابي لأوروبا في ظل التطورات الراهنة، وخصوصاً أن لبنان على مسافة قصيرة نسبياً معها، فأكد حميه أن “هذا الامر مهم على الصعيد الاوروبي كدول مستوردة وايضاً للبنان كدولة مصدرة”.