إليكم مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر كانون الثاني!

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أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، أن "مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الثاني 2023، سجل ارتفاعا وقدره 8,43 % بالنسبة لشهر كانون الأول 2022".



وقد سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات:



-ارتفاعاً في محافظة بيروت وقدره 8,31%

-ارتفاعاً في محافظة جبل لبنان وقدره 8,55%



-ارتفاعاً في محافظة الشمال وقدره 8,40 %



-ارتفاعاً في محافظة البقاع وقدره 7,74 %



-ارتفاعاً في محافظة الجنوب وقدره 7,62 %



-ارتفاعاً في محافظة النبطية وقدره 9,86%



وذكرت أن "مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الثاني 2022 سجل إرتفاعاً وقدره 123,53% بالنسبة لشهر كانون الثاني 2022".



لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.