إحراق مزار للسيدة العذراء!

A + A -

اعتدى مجهولون بعد ظهر يوم أمس الإثنين على مزار "مغارة الزنكلية" الديني الواقع ما بين بلدتي عين الدلب والقرية شرق صيدا، حيث قاموا بتحطيم أيقونات في داخله وإحراق المذبح وتمثال السيدة العذراء.



وبعد إبلاغ أحد الزائرين المعنيين بما آلت إليه حال المزار بعد الاعتداء، باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف الفاعلين ومحاسبتهم .



كما أثار الاعتداء استنكار فاعليات المنطقة واهاليها.

وتفقد النائب ميشال موسى ورئيس بلدية عين الدلب داني جبور المزار، واجتمعا بضابط المعلومات المكلف الاشراف على التحقيق، حيث تتابع الاجهزة الامنية عملها توصلا الى معرفة الفاعل او الفاعلين ومعاقبتهم.



وندد النائب موسى بهذا الاعتداء على هذا المزار الاثري والديني، داعيا الاجهزة الامنية الى "الاسراع في القبض على الفاعلين وسوقهم امام القضاء".