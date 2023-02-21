living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إحراق مزار للسيدة العذراء!

21
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتدى مجهولون بعد ظهر يوم أمس الإثنين على مزار "مغارة الزنكلية" الديني الواقع ما بين بلدتي عين الدلب والقرية شرق صيدا، حيث قاموا بتحطيم أيقونات في داخله وإحراق المذبح وتمثال السيدة العذراء.

وبعد إبلاغ أحد الزائرين المعنيين بما آلت إليه حال المزار بعد الاعتداء، باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف الفاعلين ومحاسبتهم .

كما أثار الاعتداء استنكار فاعليات المنطقة واهاليها. 

وتفقد النائب ميشال موسى ورئيس بلدية عين الدلب داني جبور المزار، واجتمعا بضابط المعلومات المكلف الاشراف على التحقيق، حيث تتابع الاجهزة الامنية عملها توصلا الى معرفة الفاعل او الفاعلين ومعاقبتهم.

وندد النائب موسى بهذا الاعتداء على هذا المزار الاثري والديني، داعيا الاجهزة الامنية الى "الاسراع في القبض على الفاعلين وسوقهم امام القضاء".

وطنية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout