حمدان زار رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس حسين عرنوس‎‎

زار العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس في دمشق، حيث قدم حمدان التعازي بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سورية، وبالخسارة العائلية الشخصية لرئيس الوزراء المهندس عرنوس، مؤكداً على أهمية التكافل والتضامن العربي مع سورية، مندداً بالدور السلبي للولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق باستمرار فرض العقوبات على أهلنا السوريين، والشعارات الانسانية المزيفة شكلياً دون أي مضمون فعلي.

ثمن حمدان قدرة أهلنا السوريين على استنهاض قواهم وتخطي الصعاب، سواء في مرحلة الحرب الإرهابية على سورية، أو هذه الكارثة نتيجة الزلزال المدمر.