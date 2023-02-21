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توافقٌ بشأن رواتب موظفي القطاع العام... ما الجديد؟

21
FEBRUARY
2023
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام قبل ظهر اليوم في السرايا.

وشارك فيه كل من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير المال يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي.

وبخلاصة البحث تم التوافق على تكليف وزارة المال إعداد تصوّور أولي يتعلق ببدل إنتاج إضافي يُعطى لموظفي القطاع العام وبدل نقل، ليتم اقرار هذا الموضوع في جلسة قريبة لمجلس الوزراء.

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