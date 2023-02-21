"علينا التعايش مع الفكرة"... خبير جيولوجي: يمكن أن يحدث تسونامي في هذه الحالة!

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قال الخبير الجيولوجي طوني نمر إنّ “الهلع” لا يزيد بالموضوع وما يحدث ان الحركة الزلزالية تحدث شرق المتوسط ولكن علينا التعايش مع فكرة اننا في منطقة زلزالية.

وأضاف في حديث للمدى: "يمكن أن يحدث تسونامي وعندما تتحرك صفيحتين مع بعضهما في البحر يحدث تسونامي."

وأكمل: "لا الوم الناس التي تخاف ولكن عندما اقول "الهلع لا يفيد" يعني يجب تقبل فكرة اننا في منطقة زلزالية ونتصالح معها وكل شخص يقرر ماذا يفعل بعد حدوث الهزة الارضية."

وأردف: "في المنطق الهزات لا تتوالى بل تكون ارتدادية ويجب تشغيل المنطق في النهاية ولكن لناخذ الامور بروية اكثر من الهلع."

وختم: "لا نستطيع معرفة متى تنتهي الهزات الارتدادية."