إليكم حال الطقس في الأيام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات.



وجاء في النشرة:



الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع تعاف في درجات الحرارة الليلية.

الطقس المتوقع في لبنان:



الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، يتشكل الضباب على المرتفعات، ونحذر من خطر تكون الجليد بعد منتصف الليل على الطرق التي تعلو عن 1400متر.



الأربعاء: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات.



الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات.



الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة .



الحرارة على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 3 الى 12 درجة، في الداخل من 4 الى 19 درجة.