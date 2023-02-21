توقيف مروّج مخدّرات بالجرم المشهود

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صدر عن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة، بـلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورطين بها، توافرت معلومات للشعبة حول قيام مجهول بترويج المخدرات في مختلف مناطق المتن".



ولفت إلى أنّه، "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المروج وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت الشعبة من تحديد هويته وهو المدعو: خ. ع. (مواليد عام 1998، سوري الجنسيّة). أعطيت الاوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه".



وأشار إلى أنّه، "بتاريخ 12/2/2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة النبعة أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة لون فضي تم ضبطها".

وبتفتيشه والدراجة تم ضبط:

"/4/ كبسولات بداخلها مادة الكوكايين باز زنة الواحدة حوالي /4،5/غ

/9/ مظاريف بداخلها مادة الكوكايين باز زنة المظروف حوالي /1،7/ غ

/5/ مظاريف بداخلها مادة الكوكايين Net زنة المظروف حوالي /1،7/غ

/3/ أكياس فارغة كانت تحتوي على المخدرات

مسدس حربي، وهاتف خلوي، ومبالغ مالية".



وبالتحقيق معه، "اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في العديد من مناطق المتن على متن الدراجة التي ضبطت بحوزته، كما اعترف انه ينشط لصالح أحد التجار".



ووفق البلاغ، "تمّ حجز الدراجة النارية عدليًّا، وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع والمضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".