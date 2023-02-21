"أخبار مغلوطة"... خبيرة في الجيولوجيا تدعو لتوخي الحذر!

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أوضحت رئيسة المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين أن "ما يحدث من هزّات بوتيرة متسارعة مرتبط بشكلٍ مباشر بزلزال تركيا المدمّر ولا أحد يمكنه أن يتوقّع تطوّر نتائج الزلازل من هنا يجب تسليط الضوء على كيفية الحفاظ على السلامة العامة".



وذكرت في حديث لإذاعة "صوت لبنان" أن "ما تناقلته وسائل الإعلام عن حدوث تسونامي عار عن الصحّة".



وأضافت، "بالتالي يجب توخّي الحذر من بثّ أخبار مغلوطة تزرع الهلع في عقول الناس".

بدوره، طمأن باحث في الجيولوجيا وعلم الزلازل في الجامعة الاميركية الدكتور طوني نمر أن "لبنان لا يزال بعيداً عن التأثر بالزلزال".



وقال في حديث لإذاعة "صوت لبنان": "نحن بمنطقة زلزالية ومن الطبيعي أن نشعر بهذه الامور ".



وأشار الى أننا "لا نستطيع توقع حدوث الهزات"، موضحا أن "لا علاقة لتراجع مياه البحر بحدوث تسونامي".