خاص - سفيرة دولة كبرى: ميقاتي مكلّف من شركائه بإجهاض الإصلاحات!

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خاص tayyar.org -

وجّهت سفيرة دولة كبرى في مجلس خاص إنتقادات حادة وغير مسبوقة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، متهمة إياه بالقصور وبالتواطؤ مع شركائه لإفشال إقرار القوانين الإصلاحية الممهّدة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.





وكرّرت أن البرنامج مع الصندوق، متى دخل حيّز التنفيذ، يشكّل ختما دوليا مصدقا عليه ومنصة لجلب إستثمارات وقروض تفوق الـ12 مليار دولار في مرحلة أولى، ويُعدّ المدخل الوحيد لإستعادة المجتمع الدولي الثقة بلبنان واقتصاده، تدريجيا ومرحليا.





ولفتت إلى أن ميقاتي يقود عملية الإطاحة بالإصلاحات لمنع توقيع لبنان البرنامج مع الصندوق، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن شركائه، مشيرة إلى أنه مكلّف هذا الأمر، وهذا بات معلوما لدينا.