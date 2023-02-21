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أفادت الأوساط السياسية المطلعة لـ”الديار” بأن غالبية المؤشرات حتى اللحظة، تؤكد وجود أطراف داخلية وخارجية، تسعى إلى خلق الفوضى والإضطراب في الشارع تحت عناوين متنوعة، مع العلم أن الأزمات المتراكمة، كفيلة بجعل كل أزمة سبباً لتفجير واشتعال الإحتجاجات في الشارع، مع ما قد يحمله هذا الأمر من تداعيات على المشهد السياسي العام.

وعلى الرغم من هذه الصورة السلبية، تكشف الأوساط السياسية نفسها، أن عدة أطراف محلية قد باتت فعلياً أمام طريقٍ مسدود من حيث المقاربات الممكنة لإدارة الأزمة السياسية والمالية والإجتماعية الداخلية، في ضوء عملية خلط الأوراق الجارية، بعدما أرجأت هيئة مكتب المجلس النيابي اجتماعها إفساحاً في المجال للنقاش، تزامناً مع إرجاء اجتماع السراي الحكومي، الذي كان مقرراً للبحث في الملف المالي والواقع المصرفي.