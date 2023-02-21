فواتير الكهرباء المليونية أطلّت من الناقورة وأميون

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بدأت مؤسسة كهرباء لبنان في إصدار فواتيرها وفق التسعيرة الجديدة، والتي ستُحتسب وفق دولار صيرفة بلاس. وإصدار الفواتير الجديدة الذي بدأ الاسبوع الماضي سيتوسّع تباعًا ليشمل كل المناطق.

بالملايين ستكون فواتير الكهرباء الجديدة التي بدأت تصدر اعتبارًا من الاسبوع الماضي. وكانت منطقتا الناقورة وأميون أولى المناطق التي بدأت فيها الجباية الجديدة، على ان تصدر فواتير منطقة انطلياس اليوم. وفيما يتخوف اللبناني من الارقام المليونية التي سيراها للمرة الاولى على فواتير الكهرباء، فهو واقع بين «شاقوفين»: من جهة لن تكفيه ساعات التغذية القليلة التي تؤمّنها له مؤسسة كهرباء لبنان، ومن جهة أخرى لا يزال غير قادر على الاستغناء عن خدمات أصحاب المولدات التي دولرت فواتيرها في غالبية المناطق. وبالنتيجة، هو اليوم مجبر على دفع فاتورتين باهظتين ليحصل على نحو 12 ساعة تغذية يوميًا.

وعلمت «الجمهورية»، انّ سعر الدولار الذي اعتُمد في تسعير الفاتورة هو 52 الفًا و320 ليرة، وهو عبارة عن سعر صيرفة بلاس، فرضها مصرف لبنان، وتقضي بإضافة ما نسبته 20% على سعر منصة «صيرفة» التي كانت 42600 الفًا عندما بدأ إصدار الفواتير.

وأكّدت مصادر في المؤسسة لـ«الجمهورية»، انّ هذا السعر سيكون موحّدًا لدى كل الناس عند اصدار فاتورة عن شهر معين، اي انّ سعر صيرفة سيكون ثابتًا عند كل اصدار، اي على سبيل المثال، سيُعتمد سعر صيرفة موحّد لدى إصدار فواتير شهري 11 و 12 لكل المشتركين، حتى لو تغيّر سعر صيرفة خلال فترة اصدار الفواتير، فطريقة احتساب الفواتير ستكون موحّدة لدى كل المشتركين.

وأشارت المصادر، إلى انّ الفواتير التي تصدر تباعًا ستكون عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول من العام 2022. لافتة الى انّه تمّ تسديد جزء كبير من الفواتير القديمة، وما تبقّى قليل جدًا قبل ان تصبح كل الفواتير وفق الآلية الجديدة للتسعير.

وردًا على سؤال، أكّدت المصادر انّه لا يمكن اعطاء ارقام عن متوسط اسعار فواتير الكهرباء الجديدة، لأنّ المصروف يختلف من منزل الى آخر بناءً على عدد الامبيرات لكل ساعة، الّا انّ غالبية الفواتير تبدأ من المليوني ليرة (مع التذكير انّ الفواتير التي تصدر راهنًا هي عن شهرين).

وعمّا إذا كان يمكن للمشترك ان يطلب خفض عدد الامبيرات في منزله خصوصًا انّ التعرفة الجديدة حدّدت تعرفة ثابتة شهرية بـ 21 سنتًا لكل امبير، اوضحت المصادر، انّه حتى في الفواتير القديمة كانت هناك تسعيرة للامبير الواحد محدّدة بـ240 ليرة. وكشفت المصادر انّ بعض المشتركين تقدّموا بطلب الى المؤسسة لخفض عدد الامبيرات/ساعة، علمًا انّ الحدّ الادنى المسموح بخفضه هو 15 امبيرًا.

وعمّا اذا كانت بدأت حملة نزع التعدّيات على الشبكة، وهو أحد بنود خطة الكهرباء التي يُفترض ان تتكامل مع رفع التعرفة ورفع ساعات التغذية، تقول المصادر، انّ العمل جار على رفع التعدّيات التي تتمّ بمواكبة ومؤازرة أمنية.

يذكر انّ التعرفة الجديدة للكهرباء ستكون على الشكل التالي:

– 10 سنتات لأوّل 100 كيلووات/ساعة،

– 27 سنتاً أميركياً لكل استهلاك يزيد عن 100 كيلووات/ ساعة

– تعرفة شهرية ثابتة وهي 21 سنتاً أميركياً لكلّ أمبير

– 4,3 دولارات بدل تأهيل

تُحتسب التعرفة بالليرة وفق سعر صرف «صيرفة بلاس» وترتبط بمؤشر سعر النفط العالمي.