عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 شباط 2023

الأخبار: سوريا: العودة الخليجية تتسارع
التمديد لإبراهيم: الاستدعاء من الاحتياط
الادعاء على صحناوي وخلافات بين المصارف والادعاء على سلامة قريباً
وقائع من التحقيقات: كيف يضارب الصرافون بالدولار؟
الديار: الهزات الإرتداديّة تزيد هلع اللبنانيين... والتسويات القضائيّة والتشريعيّة الى «نقطة الصفر»
تصعيد جديد في «الكباش» القضائي – المصرفي... وميقاتي يسعى الى تسوية خلال ساعات ؟
باسيل يُدخل «تفاهم مارمخايل» في «موت سريري»... ولا حملة من حزب الله على اليرزة
نداء الوطن: هكذا تولّى بو صعب "تخريجة" الالتفاف على صيغة الشامي
ميقاتي "على خطى" برّي: نسف اتفاق صندوق النقد الدولي!
البناء: تحرّك خط زلازل البحر الميت ـ السلسلة الغربية ـ انطاكية يثير الذعر بين اللبنانيين/ الأسد في مسقط: المنطقة الآن بحاجة أكثر إلى عُمان لأجل تعزيز العلاقات العربية/ مكتب المجلس يتمسّك بالجلسة التشريعية… ولو بعد اكتمال السلة القانونية المالية/
اللواء: كباش 5 -1: شهران حاسمان من المكاسرة الرئاسية!
«تشريع الضرورة» يترنح.. والمصارف تنتفض بوجه عون وقوى الانتاج تطلق النفير
الجمهورية: تعطيل المجلس شلل كامل
النهار: تحت ذعر الهزات... والأزمة المصرفية تتصاعد
l'orient le jour: Bassil parvient à lier les mains de Berry : pas de séance législative