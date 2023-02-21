عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 شباط 2023

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الأخبار: سوريا: العودة الخليجية تتسارع

التمديد لإبراهيم: الاستدعاء من الاحتياط



الادعاء على صحناوي وخلافات بين المصارف والادعاء على سلامة قريباً



وقائع من التحقيقات: كيف يضارب الصرافون بالدولار؟





الديار: الهزات الإرتداديّة تزيد هلع اللبنانيين... والتسويات القضائيّة والتشريعيّة الى «نقطة الصفر»

تصعيد جديد في «الكباش» القضائي – المصرفي... وميقاتي يسعى الى تسوية خلال ساعات ؟

باسيل يُدخل «تفاهم مارمخايل» في «موت سريري»... ولا حملة من حزب الله على اليرزة

نداء الوطن: هكذا تولّى بو صعب "تخريجة" الالتفاف على صيغة الشامي

ميقاتي "على خطى" برّي: نسف اتفاق صندوق النقد الدولي!

البناء: تحرّك خط زلازل البحر الميت ـ السلسلة الغربية ـ انطاكية يثير الذعر بين اللبنانيين/ الأسد في مسقط: المنطقة الآن بحاجة أكثر إلى عُمان لأجل تعزيز العلاقات العربية/ مكتب المجلس يتمسّك بالجلسة التشريعية… ولو بعد اكتمال السلة القانونية المالية/



اللواء: كباش 5 -1: شهران حاسمان من المكاسرة الرئاسية!

«تشريع الضرورة» يترنح.. والمصارف تنتفض بوجه عون وقوى الانتاج تطلق النفير



الجمهورية: تعطيل المجلس شلل كامل



النهار: تحت ذعر الهزات... والأزمة المصرفية تتصاعد



l'orient le jour: Bassil parvient à lier les mains de Berry : pas de séance législative