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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 21 شباط 2023

21
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسي خليجي إن عُمان تتصدّر إدارة الملفات التي تتصل بالانفتاح العربي والإسلامي والدولي على سورية بعدما كانت قطر تلعب هذا الدور سابقاً، وهي اليوم بعيدة حتى عن التقارب السوري التركي الذي تلعب فيه عُمان دوراً مهماً؛ فيما تتولى عُمان أيضاً ترتيب العلاقة السورية السعودية.


خفايا

قال مصدر نيابي إن الرئيس نبيه بري مصمّم على عدم تثبيت عرف عدم عقد جلسات تشريعية لمجلس النواب سواء لشغور الرئاسة أو غياب الحكومة وتمسكه بأن المجلس سيّد نفسه، لكن مع مراعاة الميثاقية مستغرباً أن تؤدي الطائفية الى تنازل نواب عن مكانة السلطة التي ينتمون إليها أمام أي سلطة أخرى.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
عززت بعض الإجراءات القضائية المتعجلة الريبة لدى مصارف غربية من الشبهة حول التحويلات الى بنوك لبنانية، عبر المصارف المراسلة، الأمر الذي سيؤثر سلباً على التحويلات المقدرة بمليارات الدولارات سنوياً!


غمز
تتخوف جهات نافذة من «استغلال مصادر» لأجواء القلق الداخلي والانشغالات بين مستلزمات مواجهة الزلازل الطبيعية، والإخفاقات في الداخل على الصعد كافة، لتنفيذ عمليات تشعل الوضع!


لغز
يتخوف معنيون بالملف النفطي من وضع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، على طاولة «المصير المحتوم» إذا احتقن الاستقرار الداخلي في لبنان.

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

أكد مسؤول غير مدني أن الحديث عن اضطرابات أو فوضى متوقعة يبقى ضمن التجييش المعتاد مشيراً إلى أنّ المعلومات بهذا الشأن مصدرها السياسيون لا الأمنيون.

 

تجرى التحضيرات في مصرف لبنان لإنجاز أعمال تجديد بعض الخوادم وأجهزة المعلوماتية وسط تساؤلات حول مصير البيانات التي تحتويها وسلامتها.

 

يتردّد أنّ شخصية إعلامية بارزة شاركت في الاجتماع الذي عقد منذ مدّة بين رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط.

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