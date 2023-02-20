وزير التربية يعلن إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة يوم غد

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أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة ، يوم غد الثلاثاء الواقع فيه ٢١/٢/٢٠٢٣ ، بعد الهزة الأرضية التي حدثت مساء اليوم وشعر بها سكان لبنان والمنطقة .

وكلف الوزير الحلبي المسؤولين عن إدارة كل هذه المؤسسات الرسمية والخاصة ، الكشف الهندسي مجددا على مباني المؤسسات التعليمية كافة، للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة المباني ، لم تكن ظاهرة في الكشف الاول ، ودعاهم إلى الاستعانة بالبلديات ونقابة المهندسين والهيئة العليا للإغاثة ، والإبلاغ عن أية إشارات تشكل خطراً على المباني التعليمية .