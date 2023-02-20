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مقدمة نشرة الـOTV:

فجأة، عاد خطرُ الزلازل الطبيعية هو الحدث. وصار الخوف من تكرار مشاهد الموت والدمار هو العنوان. فمنذ بعض الوقت، شعر سكان لبنان بهزَّة قوية، تبين بعد دقائق أن مركزَها قريب من النقطة التي وقعت فيها الكارثة في تركيا قبل أسابيع، وأن قوتها فاقت الست درجات فاصل ثلاثة على مقياس ريختر. وقبل تكشف المزيد من التفاصيل حول ما جرى، من الواجب تذكير الجميع باتخاذ الاحتياطات المعروفة في مثل هذه الحالات، علماً اننا سنتوقف في مستهل النشرة مع قراءة علمية وواقعية جديدة للموضوع.

اما الزلازل غير الطبيعية التي تضرب لبنان منذ ثلاث سنوات ونصف السنة تقريباً، فكل اخبارها بعيدة عن العلم والموضوعية.

ففي السياسة، الشغور الرئاسي مستمر، والشلل التشريعي مستدام، والمراوحة الحكومية دائمة.

اما حول اضراب المصارف، فبارقة الأمل التي روج لها بعض وسائل الاعلام في الساعات الاخيرة، لم يكتمل نصابُها، ليبقى الأمل معلقاً على الآتي من الايام، والمحتمل من افكار ومبادرات، للوصول الى حل