living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير العمل استهل زيارته الى العراق بلقاء السوداني ناقلاً اليه رسالة من ميقاتي

20
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وصل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم الى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين العراقيين.

واستهل بيرم زيارته بلقاء رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، حيث انتقل يرافقه مستشاره فراس زعيتر وسفير لبنان في بغداد علي الحبحاب مباشرة من مطار بغداد الى مقر رئاسة الحكومة العراقية فكان في استقباله رئيس الحكومة ونظيره العراقي أحمد الأسدي، وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

كما نقل بيرم إلى السوداني رسالة خطية من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ثمن فيها “المواقف الأخوية للعراق”، داعيا السوداني إلى زيارة لبنان لبحث المزيد من ملفات التعاون المشترك.

وكذلك جرى البحث في تنمية التعاون المشترك في مجالات كان قد طرحها بعض الوزراء المختصين سابقا، ومنها تبادل المنتجات الزراعية وتبادل الخبرات في مجال الموانئ، واستكمال العمل في مجال منع الازدواج الضريبي، والتبادل في مجالات التدريب، والأنشطة الاقتصادية.

وحمل رئيس مجلس الوزراء العراقي الوزير بيرم تحياته إلى ميقاتي، معرباً عن “رغبة العراق في توسعة التعاون مع لبنان، في مختلف المجالات والصعد”.

وسيلتقي بيرم خلال زيارته العراق رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف الرشيد ونظيره العراقي. وسيقيم مجلس الأعمال اللبناني العراقي عشاء برعايته في حضور أبناء الجالية اللبنانية في العراق.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout