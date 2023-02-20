living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المرتضى بحث مع وفد من مجمع "دار الايتام" في اقليم الخروب شؤونا عامة وسبل التعاون

20
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بحث وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع مع وفد من مجمع دار الايتام في اقليم الخروب شؤونا ثقافية عامة شملها إمكانية التعاون بين الدار والمؤسسات التابعة للوزارة سواء المكتبة الوطنية او الكونسرفتوار الوطني، سيما ولدى الدار طالبات وطلاب انعم الله بمواهب متعددة في الفن والثقافة والادب.

وضم الوفد مدير الدار محمد حمية ، الفنانة التشكيلية وفاء نصر، فادي خالد والشابين تالا وآدم ورامي ضاهر ممثل تجمع "شباب داريا"، وذلك لشكر الوزير المرتضى على تلبيته الدعوة لحضوره ورعايته معرض الفن التشكيلي للمواهب من ابناء الدار باشراف الفنانة نصر التي بدورها قدمت للوزير المرتضى لوحة من اعمالها عربون تقدير واحترام لحضوره
"الذي أغنى المعرض بوجوده وأدخل الفرحة الى قلوب المشاركين، بعد ان لمسوا الاهتمام من الوزير الذي اصر على الاصغاء الى كل مشارك ليشرح له مضمون لوحته ويسمع منه كلمة تشجيع وثناء".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout