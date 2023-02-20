المرتضى بحث مع وفد من مجمع "دار الايتام" في اقليم الخروب شؤونا عامة وسبل التعاون

A + A -

بحث وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع مع وفد من مجمع دار الايتام في اقليم الخروب شؤونا ثقافية عامة شملها إمكانية التعاون بين الدار والمؤسسات التابعة للوزارة سواء المكتبة الوطنية او الكونسرفتوار الوطني، سيما ولدى الدار طالبات وطلاب انعم الله بمواهب متعددة في الفن والثقافة والادب.



وضم الوفد مدير الدار محمد حمية ، الفنانة التشكيلية وفاء نصر، فادي خالد والشابين تالا وآدم ورامي ضاهر ممثل تجمع "شباب داريا"، وذلك لشكر الوزير المرتضى على تلبيته الدعوة لحضوره ورعايته معرض الفن التشكيلي للمواهب من ابناء الدار باشراف الفنانة نصر التي بدورها قدمت للوزير المرتضى لوحة من اعمالها عربون تقدير واحترام لحضوره

"الذي أغنى المعرض بوجوده وأدخل الفرحة الى قلوب المشاركين، بعد ان لمسوا الاهتمام من الوزير الذي اصر على الاصغاء الى كل مشارك ليشرح له مضمون لوحته ويسمع منه كلمة تشجيع وثناء".