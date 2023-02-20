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كشافة البيئة تجول في منطقة القموعة عكار

20
FEBRUARY
2023
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نظمت جمعية" كشافة البيئة "في لبنان جولة علمية لمنتسبي فوج مرشدات الميناء في الجمعية، تحت شعار "البيئة الأفضل تبدأ بك أنت"، ضمن برنامجها لتشجيع السياحة البيئية للعام 2023 ولرفع مستوى المعرفة البيئية لدى منتسبي الجمعية.

وقد شملت الجولة الغابات والجبال والأودية في منطقة القموعة في عكار شمال لبنان، لما تتميز به عن بقية المناطق الحرجية في لبنان بغناها الايكولوجي مع تعدد أصناف الأشجار الموجودة فيها، بالاضافة الى مئات أصناف النباتات الحرجية والعطرية والحيوانات والحشرات والفراشات النادرة، كما تضمنت الجولة فقرات ترفيهية هادفة.

عبوشي
وقال أمين السر العام للجمعية مراد عبوشي خلال الجولة: "إننا نتطلع من خلال هذا المشروع الى تأهيل المشاركين لقيادة التوعية بأهمية البيئة ونسعى إلى تكثيف النشاطات البيئية التي تعزز الوعي والثقافة البيئية بين أفراد المجتمع".

 

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