لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية...اجتمعت

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عقدت لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية إجتماعاً لها في السراي الكبير برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، وحضور كل من وزير الاتصالات ووزير التنمية للشؤون الادارية وممثلين عن كل من الوزارات: الداخلية والبلديات، الإعلام، الاقتصاد والتجارة، الصحة العامة، التربية والتعليم العالي، الاشغال العامة والنقل، الشؤون الاجتماعية، المالية العامة، وكل من المحافظين: بيروت، جبل لبنان، البقاع، بعلبك الهرمل، الجنوب وعكار، والأجهزة التالية: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، الهيئة العليا للإغاثة، فوج إطفاء بيروت، مدير وحدة إدارة مخاطر الكوارث، المجلس الوطني للبحوث العلمية والصليب الأحمر اللبناني.

– قدَّم رئيس لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية اللواء الركن محمد المصطفى عرضاً عن دور وعمل اللجنة بالاضافة الى الاطار العام لخطة الاستجابة الوطنية خلال الأزمات والكوارث وكيفية تفعيلها والإجتماعات التي عقدتها اللجنة منذ 6 شباط 2023 حتى اليوم.

– قدَّم المقدم الركن غياث المختار عرضاً لعمل الفريق اللبناني للبحث والإنقاذ الموفد الى تركيا من 6 حتى 10 شباط 2023 والمهمات والصعوبات والدروس المستقاة من خلال التجربة.

– قدَّم مدير وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ زاهي شاهين ملخصاً عن خطة الإستجابة الوطنية ودور غرفة العمليات المركزية وغُرف العمليات المتقدمة خلال الهزات والزلازل.

– قدَّمت مديرة مركز الجيوفيزياء لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية، الدكتورة مارلين البراكس عرضاً مفصلاً عن الحركة الزلزالية في المنطقة منذ 6 شباط 2023 حتى اليوم.

كما عرض المحافظون معوقات تنفيذ خطة الاستجابة الوطنية والمشاكل التي يعانون منها في محافظاتهم.