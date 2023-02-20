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قرار جديد لميقاتي بشأن أساتذة التعليم الرسمي!

20
FEBRUARY
2023
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واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعاته ولقاءاته في السرايا لبحث الاوضاع التربوية والصحية والانمائية، وإجتمع في هذا الاطار مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الذي قال:" تشرفت بلقاء دولة الرئيس وعرضنا الشؤون التربوية وما وصل اليه الوضع التعليمي في لبنان في ضوء ما يجري من إضراب مستمر في التعليم الرسمي والتحرك الذي يتم في التعليم الخاص".

وأمل الحلبي أن "تكون الاجتماعات التي تمت لشؤون التعليم الخاص قد توصلت الى نتيجة تؤدي الى عدم توقف العام الدراسي في المدارس الخاصة".

أما بالنسبة الى الإضراب المستمر في التعليم الرسمي، فأشار الحلبي الى أن "أحد مطالب الهيئات التعليمية هو موضوع بدل النقل، فقد أبلغني اليوم الرئيس ميقاتي بعد متابعتنا لهذا الموضوع موافقته على إعطاء المعلمين بدل 5 ليترات بنزين عن كل يوم حضور وتدريس في المدارس الرسمية". 

وقال: "أردت أنقل مضمون قرار الرئيس ميقاتي الى المعلمين ، لكونه يشكل تحقيقا لهذا المطلب بما يمكنهم من الحضور الى المدارس لان هذا كان مطلبا أساسيا من المطالب التي تقدمت بها الروابط والتي نقلتها بدوري في اجتماع مجلس الوزراء الخير وكان قيد المتابعة مع كل المراجع وبصورة خاصة مع دولة الرئيس الى أن أعطاني اليوم هذه الموافقة والتي سأنقلها الى الإخوان المعلمين".

وأضاف، "أما آلية الدفع فسوف يتم تحديدها في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير المرافق العامة في ظل الأزمة الراهنة".

ولفت الى أن "اللجنة الوزارية المدعوة للاجتماع صباح غد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس ميقاتي".

وشكر الحلبي "الرئيس على تجاوبه، آملا أن يعود جميع المعلمين الى التدريس لأننا نكاد نخسر العام الدراسي الحالي في المدارس الرسمية وهذا امر لا يمكن القبول به".

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