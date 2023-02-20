هل تعود الأمطار غدا؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل ، وتكون الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، وتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1400 متر،مع تشكل الضباب على المرتفعات، على ان يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر. وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع بعض التقلبات المحلية ليل الإثنين وصباح الثلاثاء ونهارالخميس وترتفع درجات الحرارة نهاية الأسبوع.

نحذر من تكون جليد محلي على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1400 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

معدل درجات الحرارة لشهر شباط من 11,4 الى 19,2 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، يتحول تدريجيا اعتبارا من المساء الى غائم جزئيا مع تكون الضباب على المرتفعات، واحتمال أمطار خفيفة متفرقة ليلا بخاصة في المناطق الشمالية، مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1500 متر، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة، بخاصة على الجبال وفي الداخل ، وتكون الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، وتساقط ثلوج خفيفة على ارتفاع 1400 متر،مع تشكل الضباب على المرتفعات، على ان يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.

الأربعاء: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة.

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة، وضباب على المرتفعات، واحتمال أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الجبلية فترة قبل الظهر، مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1400 متر.

-الحرارة على الساحل من 9الى 17 درجة، فوق الجبال من 2 الى 10 درجات، في الداخل من 2 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية نهارا، جنوبية الى جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 15و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد، متوسط ليلا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 17 درجة.

-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,19

-ساعة غروب الشمس: 17,2