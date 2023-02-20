living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بين السّماقية والمحمّرة... عملية متزامنة توقع بعصابة سرقة!

20
FEBRUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المديريّة العـامة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بيان جاء فيه: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة السّيّارات في مختلف المناطق اللّبنانية ونقلها الى الأراضي السّورية، كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة جهودها الاستعلامية والميدانية في المناطق التي تَكثُر فيها عمليات السّرقة".

وتابع البيان، "بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة توصّلت إلى تحديد هويّات أفراد عصابة ينشطون بسرقة السّيّارات ونقلها خارج الأراضي اللبنانية، وهم كلٌّ من: م. ف. (من مواليد عام 2001، لبناني)، خ. ك. (من مواليد عام 2005، لبناني)، م. ف. (من مواليد عام 1996 لبناني)".

وأضاف، "بتاريخ 11-02-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات من الشّعبة من توقيف المذكورين بعملية متزامنة في محلّتَيْ السّماقية والمحمّرة، وضبطت سيارة مسروقة من إحدى شركات إيجار السّيارات في عكار".

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما "نُسِبَ إليهم لجهة تأليفهم عصابة سرقة سيارات والتي تعمل لصالح أحد السجناء الفارّين من سجن أميون والموجود حاليا في سوريا، وأنهم يقومون بمراقبة السّيارات المَنّوي سرقتها وتحديد أماكنها، إضافةً إلى نقل السّيّارات المسروقة إلى داخل الأراضي السّورية، وذلك لقاء بدل مادّي"، بحسب البيان.

وختم البيان، "أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا والسّيّارة المضبوطة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout