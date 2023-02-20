المصارف تفتح أبوابها قبل نهاية الشهر؟

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رغم اعلان “جمعية المصارف” يوم أمس أنّ “الاخبار التي يتم تداولها عن قبول جمعية المصارف فكّ الإضراب يوم الغد (اليوم الاثنين)، هي أخبار مغلوطة ولا اساس لها من الصحة، وهي مستمرة في اضرابها حتى اعلانها خلاف ذلك”، رجح مصدر وزاري “فتح البنوك ابوابها قبل نهاية الشهر”، لافتا الى انه “ومع فتح المصارف أبوابها، تم الاتفاق على تدخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فورا للجم التحليق الحاصل في سعر الصرف وتأخير تخطيه عتبة الـ100 ألف قدر الامكان، لأن ذلك سيعني دخول مرحلة مالية جديدة أشد خطورة”، بحسب ما أفادت “الديار”.