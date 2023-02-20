أسرار الصحف ليوم الأثنين 20 شباط 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

يعتقد مرجع نيابي أن محاولات البعض لربط طرح ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية بخطر الفوضى وتشجيع الأميركيين على اعتبار هذا الخيار هو الأنسب قد تلقى ضربة قاسية مع خطاب السيد حسن نصرالله وصارت مناقشة ترشيحه خاضعة لما يمكنه تقديمه في الملفات المحورية مقارنة بغيره.

خفايا

توقع مصدر سياسي أن يتحول موضوع زيارة رئيس الحكومة إلى دمشق في ضوء المناخات العربية التي تعبّر عنها العواصم العربية المختلفة وتراجع القدرة الأميركية على ممارسة الضغط حول الموقف من سورية إلى البحث الجدي، خصوصاً أن قرار فتح المطار والمرافئ لقي تقييماً سورياً عالياً يفتح الطريق.



اللواء: أسرار

همس

تجري إجتماعات غير معلنة في سلطنة عُمان بين أطراف إقليمية وديبلوماسيين أميركيين تتناول ملفات المنطقة الساخنة، بما فيها الوضع في لبنان!



غمز

لم يتمكن رئيس حزب بارز من التواصل مع الرئيس الحريري أثناء وجوده في بيروت لأن الأخير «لم يكن على السمع» خلال إتصالين منفصلين!



لغز

رفضت شخصية سياسية زارت العاصمة مؤخراً اللقاء مع وفد من جمعية بيروتية معروفة معتبراً أنها خرجت عن الخط السياسي الذي يمثله!

نداء الوطن: خفايا

يتردد أنّ الفاتيكان عيّن المطران جورج خوام الرئيس العام السابق للرهبنة البولسية الكاثوليكية، زائراً رسولياً على الرهبنة الباسيلية الشويرية، الكاثوليكية، نتيجة تفاقم الخلافات بين الرهبان. وعادة ما يتمّ تعيين زائر رسولي من جانب الفاتيكان حين تكون الخلافات غير قابلة للمعالجة من جانب الرهبنات المحلية.

تفيد المعلومات أنّ راعي أبرشيّة أنطلياس المارونية المطران أنطوان أبو نجم سيلتقي مساء اليوم الاثنين رئيس حزب القوات سمير جعجع في إطار جولته على القيادات المسيحية بطلب من بكركي.

عُلم أنّ القضاة أبلغوا بشكل واضح وصريح رفضهم التجاوب مع مطلب إعداد لجان القيد للإنتخابات البلدية في ايار المقبل، ما شكّل ضربة قاضية لاحتمال إجراء هذه الإنتخابات، وبات الجميع في أجواء أنّها في حكم التمديد.