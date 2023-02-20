عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 شباط 2023

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الأخبار: القائد يبيع السلاح: من يحوّل الجيش إلى منظمة غير حكومية؟

الثنائي مستمر بدعم فرنجية



القصف الإسرائيلي على سوريا: العدو يستأنف «المعركة بين الحروب»







الديار: حلحلة مصرفيّة قبل نهاية الشهر... وسلامة يتدخل قريباً للجم جنون الدولار

الأزمة الرئاسيّة : اشتدّي تنفرجي؟!... باسيل يطوي صفحة تفاهم مار مخايل... الى التصعيد درّ





نداء الوطن: "الثنائي" يوكل ميقاتي "تخريجة" التمديد لابراهيم

باسيل و"حزب الله": من "مدّ اليد" إلى "عضّ الأصابع"!

البناء: السعودية للحوار مع دمشق… والأسد للوفد النيابي اللبناني: نقدّر ما أظهره لبنان/ غارة إسرائيلية على كفرسوسة تستهدف المدنيين… والمقداد يسأل عن الموقف الدولي/ ميقاتي يتداول مع إبراهيم في الإطار القانوني لبقائه… ومكتب المجلس يبحث اليوم الجلسة/





اللواء: المصارف تحتمي بالإنهيار.. والمفاوضات مع الصندوق في مأزق!

بري مستاء من المقاطعة المسيحية .. وحلقة الإضرابات تتوسع واعتصام نقابي اليوم

النهار: تدهور بلا ضوابط وانفجار "تفاهم مار مخايل"

الجمهورية: تشريع الضرورة يقلص جدول الأعمال

الدخول الأميركي المباشر قد لا يتأخر كثيرًا

l'orient le jour: Bassil intensifie sa guerre contre le binôme Hezbollah-Frangié