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عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 شباط 2023

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الأخبار: القائد يبيع السلاح: من يحوّل الجيش إلى منظمة غير حكومية؟

الثنائي مستمر بدعم فرنجية

القصف الإسرائيلي على سوريا: العدو يستأنف «المعركة بين الحروب»

 

 

 


الديار: حلحلة مصرفيّة قبل نهاية الشهر... وسلامة يتدخل قريباً للجم جنون الدولار
الأزمة الرئاسيّة : اشتدّي تنفرجي؟!... باسيل يطوي صفحة تفاهم مار مخايل... الى التصعيد درّ

 

 

 



نداء الوطن: "الثنائي" يوكل ميقاتي "تخريجة" التمديد لابراهيم
باسيل و"حزب الله": من "مدّ اليد" إلى "عضّ الأصابع"!

 

 

 

 

البناء: السعودية للحوار مع دمشق… والأسد للوفد النيابي اللبناني: نقدّر ما أظهره لبنان/ غارة إسرائيلية على كفرسوسة تستهدف المدنيين… والمقداد يسأل عن الموقف الدولي/ ميقاتي يتداول مع إبراهيم في الإطار القانوني لبقائه… ومكتب المجلس يبحث اليوم الجلسة/

 

 

 



اللواء: المصارف تحتمي بالإنهيار.. والمفاوضات مع الصندوق في مأزق!
بري مستاء من المقاطعة المسيحية .. وحلقة الإضرابات تتوسع واعتصام نقابي اليوم

 

 

 

 

النهار: تدهور بلا ضوابط وانفجار "تفاهم مار مخايل"

 

 

 

 

الجمهورية: تشريع الضرورة يقلص جدول الأعمال

الدخول الأميركي المباشر قد لا يتأخر كثيرًا

 

 

 

 

l'orient le jour: Bassil intensifie sa guerre contre le binôme Hezbollah-Frangié

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