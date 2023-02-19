خبر سار من صندوق الضمان الاجتماعي...!

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أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في لبنان عبر حسابه على "تويتر"، أنّ "بفضل الجهود الحثيثة التي بذلها مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس نقابة مستخدمي الصندوق السيد حسن حوماني تم تأمين مادة المازوت للمركز الرئيسي ومكتب بيروت".



وأضاف، "وبالتالي واعتباراً من يوم غد ، إنّ مكاتب الصندوق سوف تعمل بشكل طبيعي أيّام الاثنين والأربعاء والخميس".



وبهذه المناسبة تقدم كركي بالشكر الكبير الى "الأيادي البيضاء التي قدّمت مادة المازوت وساهمت في حلّ هذه المشكلة كي تبقى هذه المؤسسة الوطنية الجامعة مستمرّة وصامدة لخدمة المواطنين".